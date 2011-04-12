Помер автор "Кавказької полонянки" і "Діамантової руки"

Драматург, автор сценаріїв, поставлених Леонідом Гайдаєм, Яків Костюковський помер у Москві на 90-му році життя після інфаркту, повідомила РІА "Новости" його донька Інна.

Яків Аронович Костюковський народився в Золотоноші, Черкаської області в 1921 році, дитинство і юність пройшли в Харкові. Закінчив філологічний факультет Інституту філософії, літератури і історії.

Створив сценарії знаменитих комедій, поставлених Леонідом Гайдаєм, "Операція "И" та інші пригоди Шурика" (1965), "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" (1966), "Діамантова рука" (1968), а також ряду інших фільмів. Крім роботи в кіно, писав фейлетони, сатиричні вірші, естрадні та циркові репризи. Публікувався в пресі, видав кілька книг.