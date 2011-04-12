Працівників із стафілококом відправили з молочних кухонь

У Донецькій області після проведення перевірок санепідемстанціями була закрита дитяча молочна кухня в місті Красноармійську, крім того, у Маріуполі, Дзержинську та Горлівці відсторонені від роботи 8 співробітників дитячих молочних кухонь (ДМК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО.

«На сьогодні усі дитячі молочні кухні Донеччини - а їх налічується 17 - перевірені», - заявив В.ДЕНИСЕНКО.

Він зазначив, що в деяких молочних кухнях були виявлені порушення, подібні до тих, які виявлені на Донецькій молочної кухні центральної міської клінічної лікарні №1, що стали причиною масового отруєння дітей у період з 2 по 8 квітня.

Присутня на прес-конференції завідувачка відділенням гігієни харчування обласної СЕС Світлана ЛИТКО розповіла, що і де конкретно було виявлено за результатами перевірок.

Так, вона зазначила, що санстанцією була закрита молочна кухня в місті Красноармійську, де фахівці виявили ряд серйозних порушень. «Перш за все, це стосується порушень дезрежиму на підприємстві. Транспортування сирого молока на молочну кухню здійснювалося неспеціалізованим, непаспортизованим автотранспортом, найчастіше в окремих флягах. Встановлено факт отримання сирого молока із наданням документів, які не в повному обсязі підтверджують його якість і безпеку», - сказала С.ЛИТКО.

Також, за її словами, було встановлено факт відпускання молочної продукції з ДМК до роздаткових пунктів у неспеціалізованому, неохолоджуваному автотранспорті при температурі навколишнього повітря до 10 градусів тепла, «що є неприпустимим».

Говорячи про результати перевірки дитячих молочних кухонь в інших містах області, С.ЛИТКО повідомила, що були встановлені факти порушення санітарного законодавства в Маріуполі, Горлівці та Дзержинську. Так, при обстеженні співробітників тамтешніх молочних кухонь були виявлені вісім носіїв патогенного стафілококу: двоє - в Маріуполі, четверо - в Горлівці і двоє - в Дзержинську.

«Дані працівники відсторонені, направлені на профілактичну санацію, і надалі буде вирішуватися питання про їхній допуск до роботи», - сказала С.ЛИТКО.

Вона також зазначила, що «за усіма фактами виявлених порушень були вжиті адміністративні заходи у повному обсязі». «До адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб, 8 співробітників відсторонені від роботи; винесені приписи головним лікарям лікарень, на території яких розташовані зазначені дитячі молочні кухні», - заявила С.ЛИТКО.