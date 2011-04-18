Засідання Коломийського суду у справі за фактом побиття журналіста Дем’яніва

19 квітня о 9 год. 30 хв. Коломийський міськрайонний суд (м. Коломия, вул. Грушевського, 29,(Івано-Франківська обл.)) далі розглядатиме справу, пов`язану з замахом на життя головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем’яніва. Передбачається проведення дебатів та винесення вироку.

Втім, за словами самого постраждалого, після 9 місяців судових засідань, розгляд справи додав йому ще більше сумнівів стосовно того, чи на лаві підсудних справді таки опинилися його кривдники.

Комітет захисту українських журналістів уважно стежить за перебігом справи, пов’язаної із замахом на життя журналіста Дем’яніва і вимагає від суду прислухатися до аргументів постраждалого і виокремити справу стосовно жорстокого побиття журналіста в окреме провадження , відправивши її на повторне досудове слідство.