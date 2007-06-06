Янукович розпорядився, щоб готували сани

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру Володимиру РИБАКУ, міністру житлово-комунального господарства Олександру ПОПОВУ і міністру регіонального розвитку і будівництва Володимиру ЯЦУБІ найближчим часом розглянути всі питання, що стосуються підготовки підприємств до опалювального сезону 2007-2008 років.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем`єр дав, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету Міністрів.

“Я знаю, що дехто не займався цими питаннями, як це треба, а стежив, чим тут закінчиться в Києві ця колотнеча політична. А я попереджав, що кожен має займатися своїми справами – політики займатися політикою, а ті, хто у виконавчій владі – виконувати свої обов`язки”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.