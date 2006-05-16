Українські виробники алкоголю проти виходу з СНД

Українські виробники алкоголю, які входять в Асоціацію «СОВАТ», виступають проти можливого виходу України з СНД, оскільки це негативно вплине на розвиток вітчизняної алкогольної галузі. Про це заявив голова комітету виробників горілки Асоціації «СОВАТ», член ради директорів Nemiroff Холдинг Яків ГРИБОВ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для країн-учасниць СНД діє ввізне мито на алкоголь з нульовою ставкою.

Зі вступом Російської Федерації до Світової організації торгівлі передбачається ввізне мито в розмірі близько 1,5-1,6 євро за 1 літр абсолютного алкоголю (чистого спирту), встановлене в країнах-учасницях СОТ.

Проте при входженні у СОТ пріоритетними є раніше підписані домовленості. Тому якщо Україна залишиться в СНД, мито на ввезення алкоголю в Росію залишиться нульовим.

«Так це ринок, який ми роками гризли і одержали. І не існує іншого такого ємного ринку… Не потрібно зайвий раз давати себе ставити на місце», - сказав Я.ГРИБОВ.

При цьому він підкреслив, що Грузії, яка втратила російський ринок вина, коньяку і води, «нічого робити в СНД. Це очевидно».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що офіційний Київ вважає, що СНД все більше втрачає свою привабливість. 5 травня радник глави держави - керівник Головної служби зовнішньої політики Костянтин ТИМОШЕНКО повідомив, що в Секретаріаті Президента розглядається питання про вихід України з СНД.

11 травня міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК заявив, що питання виходу України з СНД на сьогоднішній день не розглядається. За його словами, зараз проводяться відповідні консультації. «Україна прагне конструктивно брати участь в діяльності СНД, але, на жаль, українські ініціативи, які мають дуже велике значення для громадян, в першу чергу, країн СНД не зустрічають підтримки», - зазначив міністр. Водночас Б.ТАРАСЮК підкреслив, що на прикладі ініціатив української сторони «видно неефективність СНД як інституту».