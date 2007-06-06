СБУ затримала велику партію контрабандних діамантів

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність організованого злочинного угрупування з міжнародними зв’язками, яке займалося контрабандним переміщенням діамантів та дорогоцінного каміння з подальшою їх легалізацією на теренах нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, 4 червня співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно митниками затримали в міжнародному аеропорту “Бориспіль” одного з кур’єрів-іноземців, який прибув з Ізраїлю з контрабандною партією коштовностей. Партію діамантів кількістю 357 штук вагою понад 150 каратів зловмисник приховав у валізі серед особистих речей і намагався незаконно перемістити їх через митний кордон України. За попередніми підрахунками, вартість вилучених діамантів може становити майже 500 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності за ст. 201 Кримінального кодексу України („Контрабанда”).

Як зазначили у прес-центрі СБУ, це не перший випадок затримання контрабандистів з діамантами. У травні інший іноземець також намагався через Дніпропетровський аеропорт везти з-за кордону в особистих речах 400 діамантів на загальну суму понад півмільйона гривень.

Контрабандиста затримано і порушено кримінальну справу за статтею 201 Кримінального кодексу України („Контрабанда”).