Заарештований ватажок великого мафіозного угрупування

В Італії поліція заарештувала ватажка мафіозного угрупування "Сакра корона уніта" Франческо Кампана, повідомляє італійське Міністерство внутрішніх справ. Він був затриманий поблизу м. Бріндізі на південному сході країни.

Раніше суд заочно засудив Ф.Кампана до 9 років за торгівлю наркотиками і причетність до діяльності злочинної організації. Арешт боса мафії став результатом розшукових заходів, які тривали близько двох років. За словами слідчих, весь цей час Ф.Кампана постійно міняв місцепроживання, ховаючись від поліції.

"Сакра корона уніта", яка діє в області Апулія, входить до четвірки найбільших злочинних синдикатів Італії разом з "Коза нострою", "Каморрою" і "Ндрангетою", зауважує РосБізнесКонсалтинг. Крім контрабанди сигарет, наркотиків і зброї, це угруповання також займається торгівлею людьми.