Столичні вузи «забули» нарахувати студентам 1,5 млн. грн стипендій

Більшість столичних вузів дозволяють собі затримувати виплати стипендій студентам або виплачувати їх частково — без урахування індексацій і надбавок, передбачених законодавством.

Такі результати перевірки в 11 вищих учбових закладах і чотирьох професійно-технічних училищах столиці, проведеної прокуратурою Києва за підсумками останніх двох років.

За результатами перевірки органами прокуратури столиці було внесено 15 розпоряджень і подань, у тому числі і з вимогою щодо відшкодування коштів на загальну суму близько 1,5 млн. грн. Також було порушено кримінальну справу відносно директора Київського професійного ліцею сфери послуг, який у 2010 році видав наказ, що позбавив 176 студентів стипендії.

Передусім порушення стосуються тих студентів, яких відносять до категорії соціально вразливих: це діти-сироти, інваліди, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, з малозабезпечених сімей, яких держава під час навчання зобов'язана підтримувати матеріально, виділяючи відповідні кошти з державного бюджету.

Зокрема, за останні два роки вузами допускалися численні порушення соціальних прав студентів — стипендії виплачувалися в меншому розмірі, ніж передбачено законодавством, не проводилася їх індексація, студенти, які тимчасово по хворобі припинили навчання, не одержували щомісячну допомогу і т.д.

Так, наприклад, у Національному транспортному університеті, призначаючи стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, проігнорували той факт, що ті відмінно навчаються, і до соціальної стипендії додали надбавку тільки в 60 грн, замість належної академічної стипендії у розмірі 590 грн. Таким чином соціально незахищені студенти-відмінники, які рахують кожну копійку і економлять буквально на всьому, недоотримали 109 тис. грн.

Такі факти не одиничні. Аудитори зафіксували чимало випадків, коли в університетах, порушуючи вимоги ст.54 закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», студентам з числа дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки нараховувалася стипендія у розмірі 1060 грн замість належних 1160 грн. віднімаючи, таким чином, у них по 100 грн щомісячно.

Як правило, керівники учбових закладів пояснюють це прагненням заощадити державні кошти. Очевидно, з таких міркувань в Національному авіаційному університеті студентам, які є дітьми-інвалідами і інвалідами І—ІІІ груп, не нараховували і не виплачували додатково до академічної соціальну стипендію, яка складає 9% від мінімальної ординарної (звичайної) стипендії.

Перевіркою також встановлено, що учбові заклади порушують вимоги постанови Кабінету міністрів України (№226 від 05.04.94 р.) «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки», яким передбачена щорічна грошова допомога на придбання учбової літератури і поповнення гардероба. Такі виплати студентам даної категорії, не проводилися, зокрема, в Київському національному університеті технологій і дизайну і в Київському медичному коледжі.

У Національному авіаційному університеті не поклопоталися про індексацію стипендій дітям-сиротам, з цієї причини студентам цієї категорії не виплачено понад 300 тис. грн, — таким чином були порушені майнові права майже 200 студентів.

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а також в транспортному і лінгвістичному національних університетах виявлені факти, коли студентам, що тимчасово припинили навчання по хворобі, не виплачувалася матеріальна допомога, передбачена законодавством.

Дзеркало тижня