Яценюк пом’якшав: персон нон грата пускатимуть, якщо...

Україна готова одноразово допускати на свою територію осіб, яким заборонено в’їзд на нашу територію, якщо вони їхатимуть для вирішення гуманітарних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК на спільній прес-конференції с міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Андреєм СТРАТАНОМ.

«Ми в принципі готові до того, щоб одноразово відкривати в’їзд на територію України таким особам», якщо їхні візити пов’язані з якимись «гуманітарними питаннями - відвідання родичів, могил, лікування», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, це ті випадки, коли Україна готова бути відвертою, прозорою і абсолютно відкритою.

Говорячи по можливість анулювання списків осіб, яким заборонено в’їзд на територію України, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що було б доцільно, якби особи, що в той чи інший спосіб завдали шкоди національним інтересам нашої країни, вибачилися і у подальшому утримувалися від подібних коментарів. «Це був би чудовий хід, аби забути таку абсолютно ганебну практику як недопуск громадян на наші території, але основна умова – ми повинні навчитись поважати одне одного», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що теоретично обнуління списків небажаних осіб як в Україні, так і в Росії, може відбутися за декількох умов. По-перше, необхідно обмінятися списками переліку цих осіб, а також визначити правові підстави для заборони в’їзду тим чи іншим громадянам. «Я вивчав правові підстави щодо недопуску українців і, можливо, я не знайшов, але я не побачив жодного висловлювання ЖУЛИНСЬКОГО, яке б могло бути неоднозначно сприйняте по відношенню до російської сторони», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому міністр зауважив, що підібрані його секретаріатом висловлювання представників РФ, яким було заборонено в’їзд в Україну, викликає запитання.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня радник Президента України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ з приватним візитом прилетів до Санкт-Петербурга. Проте в аеропорту “Пулково-2” представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонено в`їзд на територію РФ, не пояснюючи причин.

У той же день в Україну не пустили російського політолога Олександра ДУГІНА, який прямував на міжнародний фестиваль “Велике російське слово”.

7 червня у Москві під час другого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України А.ЯЦЕНЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА сторони порушили питання щодо заборони в’їзду громадян України та Росії відповідно на територію Російської Федерації та України. Українська сторона запропонувала провести з цього питання консультації на рівні експертів з метою детального вивчення проблеми та прийняття рішення, яке б не суперечило рівню взаємної довіри та співпраці між Україною і Росією. Учасники переговорів погодилися з необхідністю зняти політичний підтекст з цього питання, а також сприяти попередженню висловлювань політиків обох країн, які б суперечили дружнім відносинам України та Росії.