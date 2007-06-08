Медведько ще не вирішив, чи довірити Гелетею охорону ГПУ
Служби відомства перевіряють угоди
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО доручив відповідним службам відомства перевірити укладені угоди про охорону Генпрокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.
"Я зараз доручив переглянути ті події, (що відбувалися на території Генпрокуратури 24-25 травня - УНІАН), ті рішення...", - сказав О.МЕДВЕДЬКО, додавши при цьому, що охорона відомства здійснюється "зараз поки що так, як було прийнято рішення”. (Охорону Генпрокуратури, відповідно до укладеної за екс-генпрокурора Святослава ПІСКУНА угоди, наразі здійснює Держслужба охорони "Титан" МВС України - УНІАН).
Водночас О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що розмовляв з приводу охорони Генпрокуратури із начальником Управління Державної служби охорони (яка раніше, до подій 24 травня, охороняла Генпрокуратуру - УНІАН) Валерієм ГЕЛЕТЕЄМ.
За словами О.МЕДВЕДЬКА, фахівці Генпрокуратури та УДО розглянуть всі питання, які стосуються охорони відомства.