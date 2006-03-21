Керівники МЗС України та Сербії і Чорногорії розкажуть про плідні переговори. Прес-конференція міністрів

11:00, 21 березня 2006
Суспільство
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