Мер Львова: кожен може перевести годинник на 100 років назад

7-9 травня Львів святкуватиме День міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Начальник управління культури міськради Андрій ВОРОНОВСЬКИЙ, зокрема, розповів, що бюджет цьогорічної організації святкування Дня Львова становить понад 450 тис. грн.

«Бюджет управління культури на всі три дні святкування становить 200 тис. грн. Загальний бюджет вийде приблизно 450-470 тис. грн. Тобто, більше половини коштів ми залучили і отримали від спонсорів», - сказав А.ВОРОНОВСЬКИЙ.

За його словами, усі ці кошти пішли на організацію масових заходів, які відбуватимуться протягом трьох днів у різних куточках Львова.

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ зазначив, що святкування відбуватиметься під державними прапорами.

«Святкування будуть 7, 8 і 9 травня. Щодо символіки, то ми будемо вивішувати державні прапори. Також у перший день святкування, 7 травня, у центрі міста відбудеться святковий парад, і перший раз у цьому столітті буде звучати мелодія міста, яку виконають сурмачі», - розповів А.САДОВИЙ.

У прес-службі міської ради також повідомили, що на День міста усі охочі зможуть побувати у міжвоєнному Львові. «8 травня усі охочі львів’яни та гості міста зможуть перевести свої годинники майже на сто років назад і поринути у хвилюючу атмосферу міжвоєнного Львова, ставши гостем благодійної ретро-вечірки «Шоколадна Бруківка». Тим самим, вони зможуть відкрити для себе цілий пласт львівської міської культури та об’єднати свої зусилля для збереження автентичного шедевру французького бароко – палацу Сапєг у Львові», - йдеться у повідомленні.

«Людям легше зрозуміти потребу збереження культурної спадщини, коли вони мають можливість відчути її, доторкнутися до чогось живого. Тому ми вважаємо, що ретро-вечірка буде цікавим та легким способом відчути себе львів’янином початку минулого століття, а окрім цього і поважним благодійником та меценатом», – зазначила координатор акції Галина ШОСТАК.

Вечірка розпочнеться о 18.00 у Палаці Сапєг, що на вулиці Коперника, 40-а у Львові.

Гості зможуть почути низку гуртів та виконавців, зокрема, «ПогорілКоБенд», квартет «Львівська Мелодія» із каверами хітів початку ХХ століття на бандурах, і побачити шоу-балет «Сиріус». Особливістю вечірки є дрес-код. Це має бути одяг в стилі Львівського ретро міжвоєнних років.

ДОВІДКА УНІАН. Палац Сапєг був збудований у 1867 році за проектом архітектора Адольфа Куна у стилі французького бароко XVIII ст. для князя Леона Сапєги, який після паризької еміграції оселився у Львові та був обраний маршалом Галицького сейму в 1861 році.