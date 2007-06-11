Черновецький закатає під асфальт 60 мільйонів

До 1 вересня в Києві планується впорядкувати всі прибудинкові території.

Як повідомляється на інтернет-порталі газети “Хрещатик”, таке рішення було прийнято сьогодні на робочій зустрічі Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з начальником Головного управління житлового господарства столиці Володимиром СТОРОЖЕНКОМ.

Для того, щоб провести відповідні роботи, які передбачають, зокрема, асфальтування прибудинкових територій, в міському бюджеті додатково передбачено 58 млн. грн. У даний час проводяться тендери, на яких визначають виконавців робіт.

Крім того, на зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив В.СТОРОЖЕНКУ звернутися до керівників фракцій у Київраді з проханням “закріпити” за мікрорайонами своїх депутатів. Їм буде запропоновано взяти під свій патронат ремонт житлового фонду, заміну ліфтів, облаштування ігрових майданчиків.

Як нагадує "Хрещатик", на виконання загальноміської програми “Твій дім, твоє подвір’я” цього року в столичному бюджеті передбачено 139,5 млн. грн.