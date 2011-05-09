«Беркут» побився зі «свободівцями»

У ВО “Свобода” заявляють, що у Львові на пагорбі Слави під час проведення комуністами акції до Дня Перемоги працівники міліції побили представників «Свободи» та молодь.

Як повідомив УНІАН голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, його під час цих подій на місці не було, однак йому зателефонували і повідомили про те, що відбувається побиття людей міліцією.

«Коли я приїхав на місце події, я побачив закривавленого чоловіка, якого вели вже попід руки. Мені повідомили, що кілька людей – серед них представники «Свободи» - доставлені з травмами у лікарню. Це все наслідок дій працівників міліції. Було рішення обласної ради про заборону вивішування червоних прапорів. Однак сьогодні ми побачили, як у Львові під прапорами Компартії Радянського Союзу розгортають червоне полотнище. На жаль, дії, які тут відбулися, свідчать про умисел між владою, правоохоронцями і представниками політичних сил. Ми на сесії обласної ради дамо гідну оцінку сьогоднішнім подіям 9 травня у Львові, коли затримували, били людей, і люди у лікарні, а на пагорбі розгортали червоні знамена», - заявив О.ПАНЬКЕВИЧ.

Також під час заходів у Львові постраждав голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, який повідомив УНІАН, що приїхав на святкування Дня Львова і коли побачив дії, які чиняться біля пагорба Слави, намагався захистити людей, яких били. За словами О.КАЙДИ, йому розірвали куртку і, незважаючи на те, що поруч були депутати Львівської обласної ради, їх не пропустили до пагорба Слави, застосовуючи силу до людей, які стояли за кордонами міліції, поза пагорбом Слави.

Як зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ, активісти «Свободи» виїжджають у лікарні, куди доставлено постраждалих, а також мають намір з’ясувати в начальника Львівського міського управління внутрішніх справ Михайла КУРОЧКИ, чи було складено протоколи стосовно порушників, які провели акцію під червоними прапорами всупереч судовому рішенню. ВО «Свобода» вимагатиме від правоохоронців дати об’єктивну оцінку сьогоднішнім подіям у Львові.

Зараз ветерани, представники КПУ, «Родини» та «Русского единства» не можуть від‘їхати від пагорба Слави, оскільки дорогу заблокувала молодь, яка кидає у бік правоохоронців та автобусів димові шашки.

Вся територія щільно оточена кількома тисячами працівників міліції, спецпідрозділів «Беркут» і «Грифон».

За інформацією УНІАН, під час сутичок постраждали двоє журналістів центральних ЗМІ та голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ. Проте вони за медисною допомогою не зверталися.