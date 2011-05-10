Студенти ставлять кар'єру на друге місце, любов і дружбу - на третє

Сучасна молодь ототожнює успіх із самореалізацією і вдалою кар'єрою.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти - образ майбутнього», проведеної в Україні, Росії, Польщі та Казахстані.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, значна частина молоді в усіх чотирьох країнах робить ставку на самореалізацію, кар'єру і матеріальне благополуччя. При цьому найбільше прагнуть до самореалізації українські студенти (70,2%). На другому місці у них кар'єра і професіоналізм (51,5%), на третьому - любов і дружба (48,9%).

На самореалізацію робить ставку і російська молодь (66,2%), турбуючись при цьому про кар'єру (60,0%) і матеріальне благополуччя (54,4%).

Певний прагматизм продемонстрували і казахські студенти - у них лідируючі позиції зайняла кар'єра (72,1%), друге місце - гроші і матеріальне благополуччя (53,2%), третє - самореалізація (47,1%).

При цьому більше ніж половина польських студентів (54,0%) вкладає у поняття «успіх» такі нематеріальні речі, як любов, дружба. За ними слідують самореалізація (48,5%), а також кар'єра і професіоналізм (47,4%).

Близько третини опитаних студентів в усіх країнах ототожнюють з поняттям «успіх» вдалий шлюб, незалежність і свободу, а також стабільність.

Коментуючи результати дослідження, заслужена артистка Росії та Казахстану Наталя АРИНБАСАРОВА зазначила, що зараз у молоді набагато більше можливостей проявити себе і бути успішними, проте багато що тепер залежить і від грошей. «Потрібно бути сміливими, нічого не боятися і пробувати багато чого. За радянських часів ми знали, що ми всі маємо право на середню освіту. Обов'язково дитина мала навчатися у школі, але була якась «зрівнялівка». Все було не можна, всі ми були дуже затиснуті, у нас від народження утворювалося якесь почуття провини перед кимсь. І в цьому сенсі було гірше, ніж зараз - зараз виховується набагато вільніша молодь. Вже стали звертати увагу, що дуже важливо, щоб громадянин був вільним, з вільною свідомістю, щоб він нічого не боявся. А для того, щоб досягти успіху у житті, треба самому ставитися до нього серйозно і розуміти, що кожен прожитий день, кожна справа - маленький цеглинка твого життя. І її вже звідти не викинути. Потрібно хотіти стати кимсь, вірити в свою зірку - і тоді все вийде », - вважає актриса.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти - образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Усього за випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсязі дане дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшенін