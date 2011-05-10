Пам’ятник загиблим у Чехословаччині в 1968 році встановили в Черкасах
19:54, 10 травня 2011Суспільство
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Біля знаку воїнам-афганцям
Пам’ятник солдатам, які загинули під час введення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році, встановлено у центрі Черкас біля каплиці Стрітення Господнього і пам’ятного знаку воїнам-афганцям.
Як розповів кореспонденту УНІАН один з ініціаторів встановлення пам`ятника Олександр МИТЯНІН, пам’ятний камінь із чорного габро, було відкрито в урочистій обстановці за участю учасників введення військ до Чехословаччини. На пам’ятнику зображено один з танків із символічним номером "1968".
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