Пам’ятник загиблим у Чехословаччині в 1968 році встановили в Черкасах

Пам’ятник солдатам, які загинули під час введення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році, встановлено у центрі Черкас біля каплиці Стрітення Господнього і пам’ятного знаку воїнам-афганцям.

Як розповів кореспонденту УНІАН один з ініціаторів встановлення пам`ятника Олександр МИТЯНІН, пам’ятний камінь із чорного габро, було відкрито в урочистій обстановці за участю учасників введення військ до Чехословаччини. На пам’ятнику зображено один з танків із символічним номером "1968".