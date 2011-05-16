У музеї Київська фортеця будівельники руйнують бастіон «Косий капонір»

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що сьогодні на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» будівельники почали руйнувати одну зі споруд - бастіон «Косий капонір».

Як повідомляє прес-служба О.БРИГИНЦЯ, про це йому стало відомо від директора музею В’ячеслава КУЛІНИЧА, який протягом усіх днів постійно перебуває на місці руйнацій і стежить за подальшими діями будівельників.

За словами В.КУЛІНИЧА, до бастіону підтягнули техніку і почали його руйнувати.

«Сьогодні в житті Київської фортеці відбуваються дві важливі події: нарешті, на п’ятий день після створення головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, розпочне роботу створена комісія щодо проведення НСК «Олімпійський» будівельно-монтажних робіт на території музею «Київська фортеця». Вона, можливо, зможе допомогти музею відстояти історичні вали фортеці. Але, крім цього, відбулась вкрай неприємна ситуація – без висновків роботи комісії щодо можливості проведення робіт на території музею, слідом за знищенням земляних валів, яке відбулося кілька тижнів тому, почалося нищення бастіону «Косий капонір», - прокоментував ситуацію О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат відзначив, що комісія починає працювати сьогодні о 12.00 (вона була створена КМДА ще 12 травня).

«Можливо, сьогодні на засіданні комісії стане зрозуміло, що і яким чином планує звести на місці музею влада. А також про те, чи існує дозвіл на проведення відповідних робіт. Чи знає влада про те, що будівельники руйнують пам’ятку всесвітнього значення, адже аналогів фортеці в світі не існує?», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, у суботу, 14 травня, незважаючи на втручання міліції, забудовники встановили паркан на території знищених 29 квітня валів фортеці. Будівництво ведеться у 5 метрах від споруди «Косий капонір».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що офіційно звернувся до голови КМДА О.ПОПОВА та голови Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Бориса КОЛЕСНІКОВА з вимогою “припинити руйнувати пам’ятку - Київську фортецю”.