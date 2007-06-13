У БЮТ-3 Тимошенко пригадали ”безголосих кнопкодавів”

У Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад” щодо скасування норми імперативного мандату.

Авторами законопроекту є члени міжфракційного об‘єднання «Вільні демократи» Володимир КУРЕННОЙ та Олексій ДАНІЛОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Партії вільних демократів.

Автори законопроекту переконані, що парламент не буде затягувати розгляд цього питання і документ буде прийнятий у найкоротші терміни. За словами розробників, законопроект покликаний посилити захист депутатських свобод, а також забезпечити вільне і свідоме, а не нав’язане «зверху», голосування під час сесійних засідань.

На думку ініціаторів документу, “жорстке «прив’язування» народного обранця за тією чи іншою фракцію перетворює їх на безголосих кнопкодавів, а сам імперативний мандат «по-українськи» не відповідає жодним уявленням про європейські демократичні норми”.

«В існуючому в Україні вигляді імперативний мандат веде до партійної деспотії. Від нього віддає якимось середньовіччям”, - зазначив В.КУРЕННОЙ. За його словами, “відомо багато випадків, коли партійні клани насильно примушували своїх «підданих» голосувати за сумнівні питання. Наприклад, за «потрібні» землевідведення чи розподіл комунальної власності”. Як стверджує В.КУРЕННОЙ, “тих, хто чинив опір перетворенню фракцій на мафіозні клани, без зайвих розмов виключали».

В.КУРЕННОЙ також вважає, що дії України, яка прагне інтегруватись у Європу і водночас впроваджує імперативний мандат, ігноруючи висновки Венеціанської комісії та резолюцію ПАРЕ, виглядають «м’яко кажучи, непослідовними». «Я абсолютно впевнений, що жодні політичні вигоди, які отримають від імперативного мандату певні політики, не виправдають тих збитків, яких зазнає українська демократія» - наголошує політик.

В.КУРЕННОЙ упевнений, що перемозі над політичною корупцією, яка процвітає нині у державі, імперативний мандат не допоможе, оскільки «із боротьбою з нею він не має нічого спільного”. На думку депутата, для цього, насамперед, треба ліквідувати бюрократію всередині політичних структур.

«Необхідно відмовитися від хибної практики формування списків кандидатів у депутати в закритому режимі. Виборчі списки мають бути відкритими, і цю норму варто закріпити у законодавстві. Тільки у цьому випадку народні обранці зможуть діяти в інтересах усього суспільства, не піддаючись тиску ззовні, вести свою діяльність незалежно і відповідально» - переконаний “вільний демократ”.