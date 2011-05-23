Українські прикордонники затримали північнокорейських дипломатів

У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» затримано трьох представників Посольства Корейської Народно-Демократичної Республіки в Польщі, які намагалися виїхати з України з контрабандними цигарками.

Про це сьогодні УНІАН повідомив начальник прес-служби Луцького прикордонного загону майор Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ.

Як зазначено в повідомленні, враховуючи випадок у минулому із затриманням дипломатів, що стався на ділянці Луцького загону в пункті пропуску «Доманово-авто» в 2009 році (тоді під прикриттям дипломатичної почти дипломати намагалися перевезти 198 ящиків цигарок), прикордонниками було ініційовано поглиблений огляд транспортного засобу.

В результаті спільного прикордонно-митного огляду в даному автомобілі було виявлено 20 тис. пачок цигарок. Про даний факт проінформовано СБУ у Волинській області та прокуратуру.

Наразі представників Посольства Корейської Народно-Демократичної Республіки в Республіці Польща затримано.