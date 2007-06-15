Ющенко схвалив заходи безпеки щодо генетично модифікованих організмів
У законі розписано держполітика щодо ГМО
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».
Як повідомили УНІАН у пре-службі Президента, даним законом, зокрема, визначені основні принципи державної політики в галузі поводження генетично модифікованих організмів (ГМО).
Ним також передбачені вимоги ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє середовище з метою апробації (випробувань).
В законі розписані принципи державної реєстрації ГМО та встановлені обмеження щодо їх застосування.
Також в законі виписано вимоги до ввезення та транзиту ГМО, а також відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО.
Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада України ухвалила 31 травня.