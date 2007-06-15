Ющенко схвалив заходи безпеки щодо генетично модифікованих організмів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Як повідомили УНІАН у пре-службі Президента, даним законом, зокрема, визначені основні принципи державної політики в галузі поводження генетично модифікованих організмів (ГМО).

Ним також передбачені вимоги ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє середовище з метою апробації (випробувань).

В законі розписані принципи державної реєстрації ГМО та встановлені обмеження щодо їх застосування.

Також в законі виписано вимоги до ввезення та транзиту ГМО, а також відповідальність за порушення законодавства в галузі поводження з ГМО.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада України ухвалила 31 травня.