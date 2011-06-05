У лікарні Маріуполя перебуває 13 хворих на холеру

Станом на сьогоднішній ранок в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 Маріуполя Донецької області підтверджено захворювання 13 осіб на холеру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, перебіг захворювання хворих – середнього ступеню тяжкості. Фахівцями міської СЕС здійснюються комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, проводиться активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції та розлади шлунка.

У МНС також нагадали, що вчора у Маріуполі було зареєстровано ще п’ять окремих випадків захворювання людей на холеру.

Як повідомляв УНІАН, за даними епідеміологічного розслідування, зараження хворих відбулося переважно при обробці свіжовиловленої риби у місцях несанкціонованого скиду стічних вод у неканалізованій частині Маріуполя або при споживанні виготовлених з неї страв вдома в умовах порушень санітарно-гігієнічних вимог і технології приготування.

З метою локалізації та ліквідації вогнища холери здійснюються: бактеріологічне обстеження контактних з хворими у широких межах вогнища, щоденно проводяться засідання міських, районних надзвичайних протиепідемічних комісій, міського та обласного штабу; проводиться очистка і дезінфекція ливневих дренажних канав, виявлення і тампонування несанкціонованих скидів до ливневої каналізації; посилено патрулювання органами МВС на пляжах для попередження купання; видано постанову головного держсанлікаря Маріуполя про заборону любительського лову риби та купання на річках Кальчик і Кальміус.

Крім того, для дослідження на санітарно-бактеріологічні показники і холеру відібрано більше 1,5 тис. зразків з об`єктів довкілля. Дослідження тривають.

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