Держборг України перевалив за 58 мільярдів доларів

Державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2011 року становив 463 млрд. 323 млн. 225,96 тис. грн., або 58 млрд. 166 млн. 975,46 тис. дол., що на 3% більше показника на кінець березня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 квітня 2011 р. становив 296 млрд. 485 млн. 365,10 тис. грн. (63,99% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37 млрд. 221 млн. 654,29 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 166 млрд. 837 млн. 860,86 тис. грн. (36,01%), або 20 млрд. 945 млн. 321,17 тис. дол.

Державний борг України на кінець квітня 2011 р. становив 346 млрд. 879 млн. 808,52 тис. грн. (74,87%), або 43 млрд. 548 млн. 322,60 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 193 млрд. 776 млн. 624,89 тис. грн. (41,82%), або 24 млрд. 327 млн. 293,66 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 153 млрд. 103 млн. 183,63 тис. грн. (33,04%), або 19 млрд. 221 млн. 028,94 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 116 млрд. 443 млн. 417,44 тис. грн. (25,13%), або 14 млрд. 618 млн. 652,86 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 102 млрд. 708 млн. 740,21 тис. грн. (22,17%), або 12 млрд. 894 млн. 360,63 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 734 млн. 677,23 тис. грн. (2,96%), або 1 млрд. 724 млн. 292,23 тис. дол.

У січні-квітні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 31 млрд. 028 млн. 474,76 тис. грн. (7,18%). Державний зовнішній борг збільшився на 11 млрд. 963 млн. 307,89 тис. грн. (6,57%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол. Державний внутрішній борг зріс на 11 млрд. 441 млн. 085,57 тис. грн. (8,07%), в основному за рахунок випуску ОЗДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 7 млрд. 624,08 млн. грн. (7%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію коштів (єврооблігації) в обсягу 690 млн. дол. США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 і від 06.04.2011 № 387.