Янукович завтра опікатиметься боротьбою з корупцією
22:53, 07 червня 2011Суспільство
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Журналісти запрошуються на 13.30
У середу, 8 червня, під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Національного антикорупційного комітету.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться о 14.30 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
Представники ЗМІ запрошуються на 13.30.
Акредитація проводиться до 11.30 8 червня за телефонами: 255-78-44 та 255-63-18.
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