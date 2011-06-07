Янукович завтра опікатиметься боротьбою з корупцією

Журналісти запрошуються на 13.30

У середу, 8 червня, під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Національного антикорупційного комітету. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться о 14.30 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11). Представники ЗМІ запрошуються на 13.30. Акредитація проводиться до 11.30 8 червня за телефонами: 255-78-44 та 255-63-18.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter