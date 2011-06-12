За перешкоджання журналістці покарають міліціонерів

Співробітників місцевої міліції, які перешкоджали журналістці Юлії ГОРОДЕЦЬКІЙ при веденні відеозйомки в момент затримання правопорушника, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області, уточнивши, що зараз «проводиться службова перевірка зазначеного факту», який мав місце на вулиці Портофранківській обласного центру о 17 годині 9 червня поточного року.

Саме в цей час слідчо-оперативна група Портофранківського відділу міліції Приморського РВВС Одеси здійснювала затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. При цьому «громадянин чинив злісну непокору законним вимогам працівників міліції, - зазначили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС, - а невідома жінка почала фіксувати дії правоохоронців на відео. Помітивши зйомку, оперативник підійшов до громадянки і почав перешкоджати здійсненню відеозйомки ».

Через деякий час на сайті інформаційного агентства «Поруч з вами» була оприлюднена інформація щодо цієї події, а також викладено відповідне відео. За словами позаштатного співробітника одеського представництва цього інформагентства Ю. ГОРОДЕЦЬКОЇ, яка була свідком події, міліціонери поводилися некоректно, вихопили її власний телефон і намагалися стерти зроблений відеозапис, констатували у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС.

Між тим, сама журналістка зауважує, що попередила оперативника, який підійшов до неї і заважав вести відеозйомку на камеру мобільного телефону, що вона - журналістка, однак належної дії на працівника міліції це не справило.

«Він почав вилучати камеру і стирати запис, - розповіла про розвиток інциденту Ю. ГОРОДЕЦЬКА на сайті інформагентства, ілюструючи сказане відеофайлом. - Копирсався він хвилин п`ять. Думала, що стер, але, коли віддав, з`ясувалося, що ні. Видно, не зміг зрозуміти, куди iPhone скидає відео ».

Вона також додала, що запропонувала працівника міліції представитися, однак, почувши слово «журналіст», той сказав: «Журналіст? Вам можна знімати тільки з дозволу нашої прес-служби ». Однак телефон все-таки повернув журналістці.