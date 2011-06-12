Завтра Україні обіцяють дощі

Завтра в Україні пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (у західних, а вночі і в північних областях місцями), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, у Криму, Приазов`ї та східній частині місцями сильні зливи. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 20°; вдень 23-28°, в західних областях 17-22° (на високогір`ї Карпат та в горах Криму вночі 6-11°, вдень 10-15°).

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями невеликі), грози. Вітер північний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями невеликі), грози. Вітер північний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

12 червня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°, в районі Ялти 10°, Алушти 11°; в Дніпрі біля Києва 24°.