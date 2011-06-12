На Тернопільщині розпочався фестиваль Бережанського замку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, в рамках фестивалю відбудуться середньовічні конкурси та розваги, майстер-клас «Театру Тіней», концерт середньовічної музики і танців, літературний перформанс, лицарські турніри, показові виступи з бойового гопака, міжнародний шашковий турнір.

Гості фестивалю матимуть змогу ознайомитися зі зразками старовинних та реконструйованих обладунків воїнів, спробувати постріляти з лука, покататися на конях, а також у старовинних каретах.

Окрім цього, у програмі фестивалю – виставка-ярмарок робіт народних майстрів та майстер-класи з ковальства, різьби по дереву та каменю, гончарства.

Проходитиме дійство на території Бережанського замку та в парку довкола нього.

Завершиться свято фаєр-шоу театру «Паладин» на літній сцені парку при замку Синявських та молодіжною дискотекою.