За отруєння людей київський супермаркет оштрафували на 435 грн.

Причиною масового отруєння людей в Києві стали не лише кури-гриль, а й інші зіпсовані продукти.

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на санітарного лікаря Оболонського району Еллу Вербич.

Як розповіла Вербич, у всіх хворих виявили різні види сальмонели. Причиною отруєння стали також ковбаси і риба.

Тим часом ще чотирьох постраждалих виписали з інфекційних відділень. Зараз на лікарняних ліжках залишаються 24 людини.

Нагадаємо, що 10 червня 2011 38 осіб були госпіталізовані з симптомами харчового отруєння. 11 червня повідомлялося вже про 50 постраждалих. Ймовірною причиною отруєння вважалися кури-гриль, які постраждалі купили в одному й тому ж супермаркеті.

За отруєння 38 осіб супермаркет оштрафували на 435 грн.

ТСН