Підприємці мають інформацію про підготовку «каральних загонів»

Урядовий документ про спрощену систему оподаткування потребує доопрацювання. Основне завдання – не допустити перетворення спрощеної системи на засіб оптимізації податків великим бізнесом, тим самим дискредитуючи саму ідею спрощеної системи. Таку думку висловила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») під час засідання Координаційної ради Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Як повідомили УНІАН в Оргкомітеті акції «Вперед», на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, законопроект про спрощену систему оподаткування, який розглядатиме у четвер Верховна Рада, містить істотні недоробки. «Ми його детально вивчили на робочих групах і підготували свої зауваження. Основне завдання – не допустити, щоб спрощена система стала засобом відходу великого бізнесу від оподаткування», - підкреслила депутат.

За її словами, головна функція спрощеної системи оподаткування – забезпечити людям можливість організувати своє робоче місце, створювати робочі місця, і тим самим дати імпульс для розвитку української економіки.

Активісти «Вперед» ухвалили заяву, в якій виклали свої вимоги щодо доопрацювання урядового законопроекту. Зокрема, учасники акції наполягають на вилученні закладених у документі схем ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов`язань. Активісти вимагають встановити оптимальний перелік видів діяльності, що не підпадають під спрощену систему, - за зразком, запропонованим у законопроекті №8521-1 Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.

У координаційній раді акції «Вперед» пропонують скасувати прив`язку ставок єдиного податку і обсягу виручки до мінімальної зарплати, замінивши їх фіксованою сумою податку, а також - збільшити граничний обсяг виручки до рівня, визначеного у законопроекті №8521-1.

Активісти «Вперед» вважають недоцільною норму щодо обов`язкової реєстрації платником ПДВ для підприємців, які бажають працювати з юридичними особами. Крім того, пропонується встановити максимально просту форму книги обліку доходів і закріпити її в законі, скасувати обтяжливу звітність у розрізі контрагентів, а також скасувати штрафну санкцію у вигляді анулювання свідоцтва про державну реєстрацію. На думку активістів, це дуже жорстке покарання, яке потягне за собою зростання корупційних поборів.

Також активісти наполягають на скороченні удвічі ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців, і пропонують ввести норму про добровільність сплати ЕСВ підприємцями.

Ще одна вимога – продовження до кінця року мораторію на контрольні перевірки підприємців, дія якого закінчується 1 липня. «Сьогодні в багатьох регіонах України готуються «каральні загони» контрольних органів, щоб з 1 липня почати тотальні перевірки малих і середніх підприємств, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, представляючи вимоги активістів. - Парламент піде на канікули, а в цей час під егідою держави проводитимуться рейдерські захоплення торгових підприємств і компаній, що займаються виробництвом. Цього допустити не можна, тому мораторій на контрольні перевірки має бути продовжений до 1 січня 2012 року».