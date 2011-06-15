Двадцять податківців 6 годин «трясли» львівський ломбард

Засновник і співробітники львівського «ХН-Лобмарду» звинувачують податкову в незаконному обшуку і вимаганні.

У коментарі УНІАН засновник «ХН-Ломбард» Юрій СМАЛЬ розповів, що робота ломбарду паралізована вже два тижні. За його словами, «двадцять податківців, які з`явилися 27 травня 2011 року в офіс із судовою постановою на огляд, провели повноцінний обшук. Процедура тривала більш як 6 годин. Директор ломбарду, Наталія КОЖЕЛЕЦЬКА, доведена до гіпертонічного кризу принизливою процедурою особистого огляду у присутності 20 податківців-чоловіків. У ломбарді вибито двері, вивезено 250-кілограмовий сейф».

За словами Ю.СМАЛЯ, після «огляду», проведеного податковою міліцією в офісі фірми (м.Львів, вул.Шолом-Алейхема, 13), з приміщення зникла вся документація, в т.ч. особисті документи співробітників, офісна техніка, зокрема відеореєстратор, і сейф з майном, зданим клієнтами під заставу.

«Розрахунок був дуже простий: налетіти, затоптати, налякати, - вважає засновник «ХН-Ломбард». – Я був в іншому місті, приїхав до Львова наступного дня і зв`язався із співробітником податкової міліції. Пояснити причину обшуку він відмовився. Документально, згідно із законом, оформити вилучення матеріальних цінностей – також. Запропонував «вирішувати всі питання» з довіреним адвокатом, який озвучив мені ціну – 10 тисяч доларів США. Відтак цифра виросла втричі. А зараз – уже до 50 тисяч доларів».

Засновник і співробітники ломбарду називають те, що сталося, розбійним нападом і вимаганням. Вони стверджують, що у податкової міліції не було достатніх законних підстав для таких дій і морального права – для такої поведінки. У постанові райсуду, яку їм пред`явили, не сказано слова ні про обшук, ні про вилучення матеріальних цінностей і документів, а проходив «огляд» з грубими порушеннями закону, - стверджують постраждалі від податкової підприємці.

За словами Ю.СМАЛЯ, формальною підставою для такої «перевірки» став той факт, що підприємство зареєстроване в іншій області – Сумській. «Ініціатори «справи», щоб одержати судову постанову, ввели суд в оману, - стверджує засновник підприємства, - вказавши, що фірма не має всіх необхідних дозвільних документів і ліцензій, а співробітники не оформлені так, як цього вимагає закон. Усе це неправда, і ми маємо у своєму розпорядженні відповідні документи», - заявляє Ю.СМАЛЬ.

На його думку, насправді податківців не цікавило, чи законно працює ломбард, чи є у нього ліцензія і чи платить підприємство податки. «Вони відверто, глумливо підкреслювали безпорадність і безсилля співробітників, замкнутих у приміщенні, і власну вседозволеність. Не приховували, що їх метою є заробити, а не попрацювати», - говорить засновник підприємства.

У результаті постраждав не тільки ломбард. У сейфі, який вирвали з підлоги і забрали співробітники податкової, містилися всі матеріальні цінності, залишені ломбарду як запорука його клієнтами. Точна сума збитків невідома, оскільки разом із сейфом зникли й облікові документи, і комп`ютери.

З скаргою на незаконні дії податкової міліції підприємці звернулися до Президента України і в прокуратуру – Львівську обласну і Генеральну, а також – до суду. Скаргу підтримали 60 обурених клієнтів, які вважають своє майно просто вкраденим.

За цими скаргами прокуратура Львівської області проводить перевірку.

Після початку перевірки, за інформацією Ю.СМАЛЯ, податкова намагалася «заднім числом» порушити справу проти його фірми, аби виправдати радикальні дії своїх співробітників, але не знайшла для цього достатніх підстав.