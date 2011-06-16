Ідея санаційного банку набула форму законопроекту

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №8586 про створення санаційного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено народними депутатами на засіданні комітету.

Як зазначив голова комітету Віталій ХОМУТИННІК, до другого читання пропонується визначити проблемні питання законопроекту й врегулювати їх спільно з Національним банком України (НБУ).

Основними невирішеними питаннями в підготовці законопроекту залишаються рішення про форму банку – приватний чи державний.

Нагадаємо, в законопроекті передбачається створення приватного банку. Водночас, автори документа не бачать проблеми у визначенні його форми. «Назва «приватний» не несе смислового навантаження, що це приватний банк. Абсолютно без будь-яких застережень можна замінити на «державний». Тому що основна проблема була в тому, що, на жаль, ні уряд, ні Національний банк не брали участі в підготовці цього законопроекту. Якби це був спільний законопроект, то до нього б виникало менше питань», - зазначив один із авторів законопроекту, народний депутат Юрій КАРАКАЙ.

Також, за його словами, ухвалення цього законопроекту не вимагатиме ухвалення додаткових законодавчих актів.

На думку народного депутата Сергія ТЕРЬОХІНА, цей банк не повинен створюватися за рахунок коштів НБУ, більш того, така організація не повинна бути банком. Також, зазначає депутат, у законопроекті необхідно чітко прописати всі функції такої організації.

Представник НБУ під час засідання профільного комітету зазначив, що в цілому Нацбанк підтримує ідею створення санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Юрій КАРАКАЙ і Володимир НАКОНЕЧНИЙ (обидва - Партія регіонів) пропонують створити ПАТ "Український санаційний банк" за рахунок коштів Національного банку України.

Відповідний законопроект (регістр. № 8586) розміщено на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в документі, "санаційний банк - це банк зі спеціальним статусом, який діє на підставі ліцензії, що видається Національним банком України". Формування статутного капіталу санаційного банку здійснюватиметься за рахунок доходів НБУ і цінних паперів, емітентом яких є Нацбанк України.

Відповідно до тексту законопроекту, основною функцією санаційного банку є "робота з проблемними активами банків, як тих, що здійснюють свою діяльність у загальному режимі, так і тих, у яких призначена тимчасова адміністрація, або які знаходяться в процедурі ліквідації, й задоволення вимог вкладників та інших кредиторів".

Зокрема, з метою виконання своїх функцій санаційний банк може придбавати у власність проблемні активи або зобов`язання банків; отримувати виконання зобов`язань за придбаними активами; відчужувати придбані активи й зобов`язання; проводити аукціони з продажу активів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на 1 травня 2011 р. сума негативно класифікованих активів банків становила 177,148 млрд. грн., або 14,8% від загального обсягу активів банківської системи.