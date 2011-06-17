Прокуророві наказали визначити, з чиєї голови гниє риба

Прокуратура Рівного порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками комунального підприємства «Рівненський міський трест зеленого господарства», що призвело до масової загибелі риби у річці Устя, яка протікає через центральну частину міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Крім того, завершила роботу спеціальна комісія з розслідування причин загибелі риби, до якої входили працівники міськради, управління держветмедицини, рибінспекції та екологічної інспекції в області.

За висновком комісії, причина загибелі риби – кисневе голодування.

Як пояснив на прес-конференції головний спеціаліст головної інспекції держветмедицини в області Микола МЕЛЬНИК, кисневе голодування риби спричинене великою кількістю водоростей, загниванням сміття у воді, малою течією води і значною спекою.

За його словами, кількість кисню у пробах води становила 2,2 міліграми на літр, у той час як норма – 4 міліграми.

Провадження досудового слідства у цій кримінальній справі доручене прокурору Рівного.

Усього, заданими прокуратури області, у річці, що протікає центральною частиною Рівного, виявлено загиблими 14 тис. 220 рибин.