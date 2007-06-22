Україна послідовно відстоює свої інтереси на Дунаї і Чорному морі

Україна послідовно відстоюватиме національні інтереси на Дунаї й Чорному морі. У нас дуже сильні позиції, зокрема, по острову Зміїний і причорноморському шельфу, справа щодо яких знаходиться в міжнародному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив сьогодні в Одесі міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Коментуючи ситуацію навколо українського суднового ходу «Дунай-Чорне море» в гирлі Бистре, керівник МЗС зазначив, що «всі спроби Румунії заборонити його експлуатацію безперспективні. Якщо існують екологічні проблеми, то треба шукати спосіб їх усунення, але ніяк не закривати канал».

«Україна боротиметься за власні економічні інтереси, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК. - Є питання – вирішуватимемо шляхом діалогу. Ми навіть готові профінансувати моніторинг екологічної ситуації на Нижньому Дунаї».

Торкнувшись питання взаємовідносин із Росією, керівник МЗС України сказав, що Міністерство закордонних справ і Служба безпеки України підготували рішення щодо списку персон нон-грата з Російської Федерації. Тепер документ повинен підписати Президент України.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що тепер «небажані» в Україні особи зможуть потрапити в нашу країну, а персони нон-грата за версією російського МЗС – до Росії. В той же час, за словами глави зовнішньополітичного відомства, «ми їм не дозволимо порушувати українські закони й ганьбити гідність української нації».

Нагадаємо, з квітня поточного року, коли «Дунай-Чорне море» почав працювати в експериментальному режимі, по ньому вже пройшло більше ста п`ятдесяти суден. По трьох румунських – всього сотня. Динаміка зростання проходу суден така: українським водним шляхом скористалися судна під прапорами 14 країн світу. Частка іноземного прапора складає – 42% (Росія, Туреччина, Грузія, Азербайджан, Швейцарія, Мальта та ін.). При цьому судна під іноземним прапором слідують не тільки в українські порти, але й проходять транзитом через український водний шлях у порти Румунії та Болгарії.

Бухарест наполягає, що український судновий хід «Дунай-Чорне море», що проходить через морський бар в районі гирла Бистре, має трансграничний вплив на природні комплекси Румунії. У свою чергу Україна підготувала відповідні розрахунки, документи й факти в частині того, що морський підхідний канал на виході з українського гирла Бистре, що знаходиться на відстані 30 кілометрів від кордону не може впливати на природні комплекси Румунії.