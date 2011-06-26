Відкрито спеціальні телефони для абітурієнтів
10:16, 26 червня 2011Суспільство
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Окремо для вишів і для ПТУ
У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту створено оперативний штаб з питань вступної кампанії 2011 року у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.
Передбачено, що з 1 липня запрацюють консультативні телефони оперативного штабу з питань вступу: до вищих навчальних закладів - тел. 486-78-48, до професійно-технічних навчальних закладів – тел. 279-16-56.
Члени оперативного штабу з питань вступної кампанії систематично інформуватимуть громадськість та засоби масової інформації про хід вступної кампанії, виявлені факти порушень і зловживань у вищих і професійно-технічних навальних закладах та вжиті заходи.
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