Відкрито спеціальні телефони для абітурієнтів

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту створено оперативний штаб з питань вступної кампанії 2011 року у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Передбачено, що з 1 липня запрацюють консультативні телефони оперативного штабу з питань вступу: до вищих навчальних закладів - тел. 486-78-48, до професійно-технічних навчальних закладів – тел. 279-16-56.

Члени оперативного штабу з питань вступної кампанії систематично інформуватимуть громадськість та засоби масової інформації про хід вступної кампанії, виявлені факти порушень і зловживань у вищих і професійно-технічних навальних закладах та вжиті заходи.