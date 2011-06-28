На середу синоптики знову обіцяють дощі

Завтра в Україні знову йтимуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі, на заході та сході помірні, вдень короткочасні дощі, подекуди з грозами, в Карпатах в окремих районах сильні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та на високогір`ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, в Криму, Приазов`ї та у східних областях до 26°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі, вдень короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі, вдень короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

28 червня температура води в Чорному морі 20-22°, в районі Одеси та на півдні Криму 9-14°; в Азовському морі 19-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.