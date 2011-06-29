Черкаси затопило: дороги під водою, дамбу латають

У Черкасах внаслідок сильних злив пошкоджено дамбу через Дніпро, зараз на дамбі тривають відновлювальні роботи, обмежено рух транспорту.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, у ніч з 28 на 29 червня в Черкасах пройшли зливи, що викликали підтоплення значної території міста. За даними гідрометцентру, впродовж ночі у Черкасах випало 38,4 мм опадів, що вдвічі перевищує місячну норму. Крім того, впродовж останніх днів у Черкасах випало 150 мм опадів, що перевищує десятиденну норму у 10 разів.

За кілька годин було затоплено більшість автошляхів, тому вже зранку більшість черкащан через обмеження руху громадського транспорту не змогли дістатися до роботи. До оперативно-координаційного центру управління впродовж лише однієї години надійшло більше ста звернень від громадян, домоволодіння яких заливало водою, та від автомобілістів, чиї авто було затоплено.

Підрозділи МНС за допомогою техніки відкачують воду з підвалів будинків та водозбірного колектора.

Також через загрозу підтоплення обладнання відключено електропідстанцію РП-28, яка забезпечує електроенергією Південно-Західний район міста. Наразі у місті підтопленими залишаються одинадцять місць, через що залишається ускладненим транспортний зв`язок між кількома районами міста.

Крім того, у Черкасах на перетині проспекту Хіміків і вулиці Енгельса стався прорив каналізаційного колектора. Причиною аварії стало те, що на нього впала теплова камера ТЕЦ, яку підмило водою. Жителі Південно-Західного району можуть залишитися без води.