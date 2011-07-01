Луценко, Данилюк і Бригинець заявили про новий рух

У столиці створено громадську ініціативу «Повернемо Києву історичне обличчя», учасники якої мають намір дослідити історію усіх старовинних будинків і встановити на них інформаційні дошки.

Презентація ініціативи відбулася сьогодні в УНІАН, де її засновники активіст громадської ініціативи «Збережемо старий Київ» Ігор ЛУЦЕНКО та керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК, а також депутат Київської міської ради, голова постiйної комiсiї Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, дали прес-конференцію для ЗМІ.

Засновниками ініціативи виступили «Збережемо старий Київ» та Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

Ініціативу створено з метою привернути увагу до того факту, що більшість старовинних будівель Києва пов’язані з життям та діяльністю визначних історичних особистостей, пам’ять про яких не вшанована або й викреслена з історії міста. Учасники «Повернемо Києву історичне обличчя» планують провести наукове дослідження історії усіх старих будівель Києва і просвітницьку кампанію шляхом розміщення стендів з матеріалами про видатних осіб та події, що мали стосунок до того чи іншого будинку. Зокрема, вже сьогодні передбачається встановити перший інформаційний стенд біля готелю «Лейпциг».

За словами О.ДАНИЛЮКА, надалі представники ініціативи планують звернутися до Київради з проханням ухвалити офіційні рішення про розміщення на історичних будинках відповідних меморіальних дошок.

“Актуальність очевидна, тому що на сьогодні навіть суто візуально помітно, що переважна більшість осіб, пам’ять яких вшановується, не є персонами першого плану. Хоча, як ми знаємо, з історією нашого міста пов’язано життя та діяльність дійсно величних постатей, політичних і культурних діячів”, - зазначив О.ДАНИЛЮК.

До реалізації проекту залучатимуться волонтери і спонсори.

І.ЛУЦЕНКО відзначив важливість створення такої ініціативи. “В ситуації, коли державні органи влади не виконують своїх функцій, зокрема, в частині досліджень київського минулого, з приводу презентації нашої історії, відповідно громадянам самим доводиться збиратися і робити це власним коштом. Це потрібно робити. Це прямий інтерес з точки зору збереження культурної спадщини Києва... Це не тільки акт реклами Києва, а ще й безпосередньо акт захисту”, - наголосив І.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, О.БРИГИНЕЦЬ звернув увагу на необхідність підтримки даного проекту міською владою. Він також висловив переконання, що активісти ініціативи «Повернемо Києву історичне обличчя» мають розпочати розміщення інформаційних плакатів саме на тих старовинних будинках, яким на сьогодні загрожує знищення, а таких у столиці нині близько сотні. О.БРИГИНЕЦЬ висловив готовність надати ініціативі всю інформацію про ці будинки.

“Я пропоную сконцентрувати увагу саме на цих будинках. Я думаю, якщо ми всім миром навіть по гривні складемося на анотаційні дошки стовно цих будинків, це буде серйозний внесок у порятунок цих будинків. Коли будинок має ім’я - його легко захищати”, - зазначив депутат Київради.

Говорячи про затвердження профільною комісією та сесіями Київради рішень щодо встановлення меморіальних дошок на старовинних будинках, О.БРИГИНЕЦЬ висловив переконання, що ця формальність виконуватиметься без будь-яких ускладнень.

Крім того, він вважає, що інформаційно-анотаційні дошки необхідно встановлювати й на вулицях, а не тільки на будинках. У зв’язку з цим О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що у столиці має бути прийнята відповідна програма щодо розміщення інформаційних дошок на вулицях, проспектах, бульварах столиці.