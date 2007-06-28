Ющенко підписав кадрові укази щодо СБУ

Документи розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав кілька кадрових указів щодо Служби безпеки України. Тексти документів від 27 червня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, глава держави призначив Володимира ТУРІЦУ начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України. Іншими указами – звільнив Івана ПРОКОПЕНКА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Черкаській області та призначив Юрія ПАРАМОНОВА начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

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