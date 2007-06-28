Ющенко про євроінтеграцію, потребу в друзях, домашнє завдання та халву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності консолідації західних країн – партнерів України навколо інтеграції Української держави в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на церемонії відкриття Четвертої Ялтинської щорічної зустрічі в Києві.

«Україна хотіла б великої консолідації наших партнерів на Заході навколо теми інтеграції України у ЄС. Україні потрібні друзі», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україні потрібний чіткий план інтеграції до Євросоюзу.

Говорячи про переговори щодо підписання посиленої угоди між Україною та ЄС, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що цей документ має засвідчити чітку європейську перспективу України. При цьому він наголосив, що українська сторона не ставить питання про конкретну дату вступу до ЄС. “Нам потрібен чіткий, ясний план дій... Наш конспект, наш порядок денний, який повинен бути засіяний конкретними кроками і десятками маленьких взаємних перемог”, - сказав Президент.

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що багато що залежить від самої України, яка має зробити велику роботу, і в першу чергу це торкається реформ, починаючи від Конституції і закінчуючи фіскальною політикою. “Це домашнє завдання. Дорога до Європи – це не прогулянка по парку”, - підкреслив глава держави.

Також дуже важливим, на думку Президента, є те, щоб політичні сили України консолідувались навколо національної ідеї. І також необхідно чіткіше говорити про євроінтеграційні устремління України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українським політикам потрібно мати волю “іти цією дорогою, адже вона не цукром посипана”.

Президент закликав бути більш активними в питаннях євроінтеграції, щоб Україна досягла європейських стандартів і через невеликі кроки, такі як лібералізація візового режиму, об’єднання енергетичного ринку. “Якщо ми сто разів будемо говорити “халва”, і нічого не робитимемо, солодше не стане”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив впевненість, що українська європерспектива відбудеться. Він підкреслив, що зміна на останньому саміті Євросоюзу базових угод ЄС значно збільшили шанси України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить урочисте відкриття Четвертої Ялтинської щорічної зустрічі (Ялтинська Європейська стратегія). Головна тема зустрічі ­– євроінтеграція України.

На засіданні присутні прем’єр-міністр Словенії Янез ЯНША та колишній канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР.

29 та 30 червня самміт продовжить свою роботу в Ялті.

Ялтинська Європейська стратегія (YES) – це міжнародна мережа, створена 2004 року з метою сприяння розвитку справедливої, вільної та заможної України, налагодження відносин зі світом та підтримки членства України в Європейському Союзі.