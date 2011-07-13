20-річний власник ноутбука порізав ножем працівниць ломбарду

Сьогодні близько 19.00 відбувся напад на ломбард, розташований у самому центрі Чернівців.

Як повідомили кореспондентові УНІАН джерела у правоохоронних органах, загинула працівниця ломбарду, яка була у приміщенні під час нападу.

Крім того, за даними медиків, нападник завдав різаних поранень іншій працівниці ломбарду.

«Рани неглибокі, тож загрози для життя вони не становлять. Потерпілу повезли до лікарні швидкої медичної допомоги», - повідомили місцевим ЗМІ працівники швидкої допомоги.

Співробітники міліції вже працюють на місці події, яке взято під посилену охорону. Там також перебуває вище керівництво УМВС області.

Як повідомив у коментарі газеті «Молодий Буковинець» начальник управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан ДОМНІЦАК, напад скоїв 20-річний буковинець, раніше не судимий. Зараз він тимчасово проживає у Чернівцях, знімає помешкання.

Місяць тому зловмисник заставив у ломбарді свій ноутбук за 1200 гривень. Працівники ломбарду зателефонували йому, нагадавши, що він має викупити ноутбук, оскільки 13 липня спливав термін оплати.

Молодик прийшов, кілька хвилин вагався, а потім витягнув кухонний ніж і завдав колотих ран двом працівницям. Одна з жінок померла на місці події. Зараз судово-медичний експерт здійснює огляд тіла, наразі невідомо, чи жінка померла від завданих ран, чи, можливо, від серцевого нападу.

Іншій потерпілій надано першу медичну допомогу. Її стан – стабільний.

Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий, зараз він перебуває на допиті. У зловмисника вилучили кухонний ніж.

Його затримали через 20 хвилин після скоєння нападу: спрацювала сигналізація – об’єкт був під охороною, і одна із працівниць встигла натиснути «тривожну кнопку».

Залежно від результатів розтину тіла померлої, нападнику інкримінують або розбійний напад, або навмисне вбивство.

Інші подробиці затримання правоохоронці не повідомляють, обіцяють зробити це пізніше, після перших результатів слідства.