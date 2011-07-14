Податкова ліквідувала «пральню», яка відмила 100 мільйонів

17:29, 14 липня 2011
Суспільство
3632 0

У Дніпропетровську

У Дніпропетровську на цьому тижні співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2010-2011 р.р. незаконно переведено в готівку 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області, конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Діяльність центру організували двоє жителів Дніпропетровська, які використовували рахунки транзитних та фіктивних підприємств з Львівської та Чернівецької областей.

Основні напрямки мінімізації сплати ПДВ стосувалися ринку зерна та частково торгівлі будівельними матеріалами і металопрокатом.

Під час обшуку в конвертаційному центрі вилучено понад 300 тис. грн. готівки, печатки 26 «фіктивних та транзитних» підприємств, комп’ютерна техніка, з системою «клієнт-банк», 36 пластикових карток.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 200 тис. грн.

Організатора конвертаційного центру затримано в порядку ст.115 КПК України. Проти нього прокуратурою Бабушкінського району Дніпропетровська порушено кримінальну справу. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter