Податкова ліквідувала «пральню», яка відмила 100 мільйонів

У Дніпропетровську на цьому тижні співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2010-2011 р.р. незаконно переведено в готівку 100 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області, конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Діяльність центру організували двоє жителів Дніпропетровська, які використовували рахунки транзитних та фіктивних підприємств з Львівської та Чернівецької областей.

Основні напрямки мінімізації сплати ПДВ стосувалися ринку зерна та частково торгівлі будівельними матеріалами і металопрокатом.

Під час обшуку в конвертаційному центрі вилучено понад 300 тис. грн. готівки, печатки 26 «фіктивних та транзитних» підприємств, комп’ютерна техніка, з системою «клієнт-банк», 36 пластикових карток.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 200 тис. грн.

Організатора конвертаційного центру затримано в порядку ст.115 КПК України. Проти нього прокуратурою Бабушкінського району Дніпропетровська порушено кримінальну справу. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.