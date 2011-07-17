Почуття незалежності в українцях прокидається через Тузлу, Чечню, Грузію

Кількість прихильників незалежності України різко зростає в моменти загрози агресії з боку Росії або під час війн і терактів на території північного сусіда.

Про це свідчать дані 20-річного мониторингу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише Дзеркало тижня.

За даними КМІС, кількість прихильників суверенітету в 2011 році — така ж, як і 20 років тому (76,4% опитаних). На референдумі в грудні 1991 року державну незалежність підтримали 76,03% усього дорослого населення України (90,3% від 84,2% тих, хто взяв участь у голосуванні). Потім підтримка стала падати.

Помітне зростання кількості прихильників незалежності відбувався в 1994-1996 роках, з розгортанням Росією воєнних дій у Чечні. «Багатьом нашим людям тоді ставало зрозуміло: якби ми були однією державою, то й наші діти воювали б і гинули там… За цей період кількість прибічників незалежності зросла з 56 до 71%», — повідомив президент КМІС Валерій Хмелько.

Потім у динаміці кількості прихильників української незалежності був спад до 60%, пов'язаний з кризою 1998-1999 років. «Наступний підйом — до 72% — відбувся наприкінці 1999-го — на початку 2000 років з приходом першого уряду Віктора Ющенка з Юлією Тимошенко на посаді віце-прем’єра, яка організувала перекриття тіньових фінансових потоків за рубіж і поновлення виплат пенсій і зарплат у бюджетній сфері. А в листопаді 2002 року в опитуванні, яке відбулося відразу після драматичних терористичних захоплень заручників у концертному залі в Москві, рівень підтримки державної незалежності — 77% дорослого населення — уперше перевищив рівень, засвідчений референдумом 1991 року», — зазначив президент КМІС.

«На початку жовтня 2003 року опитування зафіксувало підтримку незалежності на рівні лише 71,5%, але після цього з боку Росії почалися дії в районі острова Коса Тузла, які поставили під загрозу територіальну цілісність України. І тоді протягом тільки одного місяця кількість прибічників незалежності України збільшилася з 71,5 до 77,6%. Результати опитування наприкінці жовтня показали, що наші люди знову відчули підйом національної самосвідомості — і найбільше в Східному та Південному регіонах України. Щоправда, на цьому рівні кількість прихильників незалежності протрималося недовго, і вже за місяць знову становила 72%», — розповів В. Хмелько.

Однак у 2008 році, під час військового конфлікту Росії з Грузією, протягом одного тільки серпня було зафіксовано ще значніше білшання підтримки державної незалежності України — з 71,5% до 82,8%.

«Вибір, який роблять деякі люди перед загрозою втратити цілісність своєї країни й зазіхання на її суверенітет, виявляється більш громадянським, ніж вони вважають у дні, обтяжені лише буденними проблемами», — резюмував президент КМІС.