У Бердичівському міськвиконкомі можна вклонитися чудотворній іконі

16 липня в Бердичеві Житомирської області розпочалось свято з нагоди 225-річчя коронації ікони Матері Божої Бердичівської.

Як повідомили УНІАН у Бердичівському міськвиконкомі, який є одним із головних організаторів свята, цього року прочани з усього світу зможуть вклонитися чудотворній, коронованій Папою Римським іконі Матері Божої Бердичівської.

Учасниками свята є кілька тисяч паломників з усього світу. Кілька днів вони йшли пішки із Житомира, Києва, Верхівні, Козятина, Чуднова, Полонного, Хмельницького. На свято прибули прочани із Західної України, Польщі, Білорусі, Литви, Чехії та інших країн.

Завершиться свято сьогодні урочистою літургією на площі перед монастирем Босих кармелітів - католицьким монастирем XVII століття.