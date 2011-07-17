Стічні води, які скидають в Азовське море, оброблять ультрафіолетом

У Маріуполі Донецької області незабаром введуть у дію очисну споруду, котра дозволить стоки, що впадають у море, знезаразити дією ультрафіолету.

Про це повідомляє місцевий сайт Ilich.in.ua з посиланням на головного інженера КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Валерія КОСТРОМІНА.

За його словами, нова очисна споруда збудована в районі Кленової балки, і зараз на об`єкті завершуються проектні і встановлювальні роботи.

Як зазначив начальник КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Василь МАЛИХІН, нову очисну споруду планують ввести в експлуатацію через два місяці.