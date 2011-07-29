Хворим на цукровий діабет радять йти до суду

Експерти вважають, що ситуацію навколо заводу з виробництва інсулінів «Індар» мають вирішувати Президент України та правоохоронні органи.

Зокрема, коментуючи УНІАН останні події на ЗАТ «Індар», колишня голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що «поки спорять акціонери – втрачають люди!». За її словами, «багато залежить від небайдужих у трудовому колективі. По-перше, потрібно профспілковим організаціям, трудовому колективу збиратися і ставити питання до акціонерів, звертатися до правоохоронних органів, до судів, тому що, коли іде спір акціонерів – то люди втрачають робочі місця, втрачають заробітну плату».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО схвалила те, що колектив ЗАТ «Індар» звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. На її думку, «це добре, тому що з 2007 року почалася робота «антирейдерської комісії», до якої теж бажано звернутися, вона допоможе з правової точки зору. Обов’язково треба звернутися до Генеральної прокуратури, тому що завдання збитків кожному громадянину – це порушення закону, тому потрібно людям, використавши закон «Про оплату праці», Європейську хартію з прав людини, звертатися до органів правопорядку, до КМДА, до депутатів міської ради, бо якщо на підприємстві люди втрачають роботу – це відбивається на відрахуванні податків до місцевого бюджету». На переконання екс-глави ФДМУ, «це питання потрібно обов’язково виносити на сесію міської ради, до Адміністрації Президента, тому що це буде і втрата бюджету. Звичайно, потрібно звернутися до Міністерства охорони здоров’я, при чому все це провести відповідно до закону «Про інформацію». Все передавати в письмовому вигляді, через пошту. І якщо протягом 14 діб немає відповіді, повинні організовуватися самі люди, тому що, поки спорять акціонери – втрачають вони!».

«У працівників є ще одна можливість - звернутися до суду за втрату робочого місця. Як виставлять акціонерам рахунок за те, що позбавили людину заробітної плати і робочого місця, виходячи із Європейської хартії по правах людини, - тоді будуть знати як захоплювати!».

Споживачам продукції заводу «Індар», на думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, теж потрібно проводити ті самі заходи, що і працівникам підприємства: «Перше, потрібно звертатися до Президента, друге – до силовиків, третє – подавати в суд, тим більше, що існує державна програма по забезпеченню хворих інсуліном, тому, виходячи із програми, люди повинні теж діяти, а не чекати, тому що держава дала повноваження виробнику. І якщо виробник щось не так робить, то держава в праві на нього впливати».

Голова підкомітету з питань розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров`я Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Григорій МАНЬКОВСЬКИЙ, коментуючи ситуацію навколо ЗАТ «Індар», зауважив, що із цим заводом «питання виникає не вперше. Для мене особисто не так важливо, хто власник, головне, щоб не страждали люди. Влада розбереться, хто правий, а хто винен».

Політолог і радник Президента України Дмитро ВИДРІН наголосив, що «є декілька тем в Україні, які криміналізовані на 100%. Це - контрабанда, наркотики, колись була постільна білизна та інсулін. Найчастіше люди заробляють на людських пороках і на людських стражданнях. Інсулін, без якого не можуть обходиться мільйони людей – це ті страждання, на яких намагаються заробити недоолігархи, які заздрять олігархам. Ці люди, розуміючи, що труби, нафта, газ вже зайняті, кидають всю свою енергію на інсулін».

За словами Д.ВИДРІНА, «ця тема вимагає радикального очищення. Як наш інсулін треба чистити, щоб він за якістю наблизився до європейських аналогів, так і треба чистити саму тему інсулінову від випадкових людей, від рейдерів, від недобросовісних чиновників, які сидять на «відкатах» на цій темі».

На думку Д.ВИДРІНА, «якщо ця проблема потрапила під увагу Президента, то вона може бути унікальна як «пілотна» тема, на якій можна показати порядок і в інших аналогічних ситуаціях, оскільки тут замішано і страждання, і горе, і біль, і можливість отримання доходів для держави. Тому у мене є велика надія, що все вийде на президентський рівень і дасть результат».

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засноване 14 серпня 1997 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний час підприємство випускає більше 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» вдерлися на територію заводу і перекрили доступ для всіх його працівників. «На підприємство прийшли рейдери, які ще в 2008 році викрали державний пакет акцій у розмірі 70,7% статутного фонду номінальною вартістю 90 000 000 грн., - йдеться в колективному зверненні на ім’я керівництва держави. - Більше трьох років тривають суди з метою повернення в державну власність усього пакета акцій, але держава неспроможна захистити себе, тобто повернути собі контроль над стратегічним підприємством країни».

При цьому 11 липня прес-служба підприємства розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.