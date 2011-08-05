Службу екстреного виклику 112 допоможуть створити американці
Кабмін схвалив законопроект
Кабінет міністрів схвалив законопроект, який визначає принципи роботи системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112».
Про це на брифінгу повідомив помічник міністра надзвичайних ситуацій Ян БЕРНАЗЮК, поінформували УНІАН у прес-службі МНС.
За його словами, під час створення законопроекту було важко врахувати та погодити інтереси усіх відомств, що будуть брати участь у функціонуванні «112». А саме: МНС, МВС, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури та органів місцевого самоврядування. Нині всі питання узгоджені, сказав Я.БЕРНАЗЮК, додавши, що саме Міністерству з надзвичайних ситуацій законопроект відводить головну роль у функціонуванні системи «112».
Тепер документ буде передано до Верховної Ради для голосування. А міністр МНС Віктор БАЛОГА має намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням визначити законопроект як невідкладний для розгляду.
У свою чергу директор ДП "Центр громадської безпеки 112" Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ додав, що нині МНС приступає до етапу реалізації проекту "112".
Він також нагадав, що відповідно до рішення глави держави і за запрошенням американської сторони у липні 2011 року українська делегація, на чолі з міністром надзвичайних ситуацій здійснила візит до США, де вивчала досвід функціонування Служби «911» (аналога системи «112»).
В рамках візиту відбулися консультації про можливість залучення урядових організацій США і компаній-виробників до побудови Системи 112. Як результат - Агентство США з торгівлі й розвитку надало грант у розмірі 649 тис. дол. на створення техніко-економічного обґрунтування системи "112" в Україні, сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ. Грант одержала компанія Winbournе Consulting, яка входить до п`ятірки найбільших інтеграторів подібних систем у світі.
Крім того, за словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, у ІІІ-ІV кварталах 2011 року будуть проведені тендерні закупівлі щодо створення системи «112». Взяти участь в конкурсі будуть запрошені українські, американські , європейські та інші компанії.
У ІV кварталі 2011 року МНС планує провести модернізацію вузлів зв’язку та телекомунікаційної мережі, як базової частини телекомунікаційної складової системи «112», у містах проведення фінальної частини Євро-2012. Система екстреного виклику за номером «112» повинна запрацювати у Києві, Львові, Харкові та Донецьку у ІІ кварталі 2012 року, в інших містах – до кінця 2012.