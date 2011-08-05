Голова МОЗ думає: без презервативів і памперсів день-два можна протриматися

Міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО не виключає, що презервативи та памперси вже найближчим часом можуть повернути у список виробів медичного призначення, які не обкладаються податком на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Трохи безголово було зроблено... У нас є різні інстанції, які хочуть наповнювати бюджет держави, але не завжди це буває продуктивно. Хочу сказати, водночас, що вже вчора ми почали писати і визначатися зі списком, в тому числі, чи всю стоматологію треба обкладати податком, в тому числі презервативи, в тому числі соски для дітей, в тому числі памперси... Ми підготували, і я думаю, чи в понеділок, чи у середу на засіданні Кабінету міністрів ми внесемо зміни - постановою буде прийнято рішення про внесення змін, і там буде список”, - сказав О.АНІЩЕНКО.

Водночас на прес-конференції він відмовився озвучити товари, які планується знову внести до переліку товарів, що не обкладаються ПДВ, посилаючись на необхідність його досконально відпрацювати.

На репліку журналістів про те, що в аптеках вже вчора зникли з продажу памперси і презервативи, О.АНІЩЕНКО припустив, що таке може бути в окремих точках продажу через переоблік. Разом з тим він вважає, що дефіцит цих товарів може спостерігатися не більше одного-двох днів.

Водночас міністр не виключив, що памперси і презервативи зникли з продажу через бойкотування вищезазначеного рішення уряду. “Якщо захочуть бойкотувати, то може на довше. Я не маю відношення до торгівлі. Я розумію процес: якщо ввійшло в дію рішення Кабміну, то ті, що були завезені, не повинні обкладатися, я так розумію, що це на кордоні має обкладатись. А якщо навіть зараз перерахунок – то це день-два порахувати. Бізнес-структури хочуть отримувати прибуток, а не бойкотувати. Хай менше, але отримувати, ніж колись отримають більше...”, - переконаний О.АНІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою виключив презервативи із списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ.

Фонд «АНТИСНІД» висловив стурбованість цим рішенням уряду, оскільки, вважають у фонді, це призведе до подорожчання презервативів. За інформацією фонду, Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу країн Європи. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 350 тисяч чоловік (1,3% населення країни віком 15-49 років). На сьогодні наша країна – перша в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ.

Окрім цього, від нововведень можуть постраждати і сім`ї з маленькими дітьми – з оновленого переліку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, виключені, наприклад, дитячі пелюшки і підгузки, різні види сосок і аналогічні товари для дітей, ваги – зокрема й для зважування немовлят.

Крім того, до нового списку не увійшли інші позиції, що зачіпають інтереси сотень тисяч людей, – наприклад, медичні і хірургічні меблі, а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги, заявляють у Фонді Олени ПІНЧУК «АНТИСНІД».

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що ціни на презервативи і памперси не мають підвищуватися.

Крім того, в Асоціації виробників та імпортерів медичних виробів заявили, що через введення урядом ПДВ на медичні вироби стоматологічні послуги в Україні подорожчають щонайменше на 20%.