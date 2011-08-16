Профспілки закликають не погоджуватися на мінімальну зарплату

Національний форум профспілок України закликає профспілки не погоджуватись та вимагати продовження переговорів між робочою групою профспілок, урядом і роботодавцями про визначення в проекті держбюджету-2012 розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і розміру базового тарифу єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери з урахуванням вимог Конституції та законів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НФПУ.

«Переговорне рішення може заморозити бідність в Україні як мінімум ще на один рік, оскільки темпи зростання мінімальних гарантій оплати праці не відповідають реальному прожитковому мінімуму в країні», - наголосив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

Він підкреслив, що розмір прожиткового мінімуму та вартість споживчого кошика на одного громадянина мають переглядатись раз на 5 років, востаннє це було зроблено ще в 2000 році.

Рішення підняти розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто розмір мінімальної заробітної плати до 1098 грн. в 2012 році, порушує 48 статтю Конституції України, Закон «Про прожитковий мінімум», рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10 рп/2008 та низку нормативних актів, що захищають права громадян України, вважають в НФПУ.

НФПУ закликає уряд прийняти Постанову «Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних та демографічних груп населення», перерахувати та затвердити реальну вартісну межу прожиткового мінімуму і вже потім, шляхом переговорів з представниками профспілок та роботодавців, прийняти та затвердити рівень мінімальної зарплати в Україні.

Як повідомлялося, у Федерації профспілок України заявили, що 12 серпня завершилися довготривалі переговори між профспілками, урядом і роботодавцями щодо визначення у проекті державного бюджету на 2012 рік розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та розміру базового тарифу єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери.

Результатом стало заплановане урядом у 2012 році підвищення розміру прожиткового мінімуму і встановлення середнього розміру мінімальної заробітної плати 1098 грн.

«Переговори були надзвичайно складними і фізично, й інтелектуально. Мабуть, у цьому році вперше сторони шукали реальні компроміси, а не тягнули ковдру лише на себе. Результат такий: урядова сторона все ж таки знайшла можливість підняти планку стартових пропозицій на 47 гривень і встановити розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, а відтак розмір мінімальної заробітної плати 1098 гривень у середньому у 2012 році», – повідомив виконуючий обов’язки голови ФПУ Сергій КОНДРЮК.