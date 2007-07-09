Фермер убив одного з трьох грабіжників

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 53-річний фермер застрелив на території садиби свого сусіда одного з трьох грабіжників, що напали на садибу.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Управління МВС в Одеській області.

За словами керівника ЦГЗ Ольги БОГАЧЕНКО, «у фермерський будинок раптово увірвалися троє людей в масках і погрожуючи застосувати пістолет відібрали у господаря 3,8 тис. грн.» Почувши крики про допомогу, на місце події прибіг 53-річний сусід потерпілого, тримаючи напоготові зареєстровану в міліції рушницю. В короткій сутичці сусід-фермер смертельно поранив одного нападників, інші на двох мопедах врекли.

Загиблим виявився 28-річний непрацюючий житель сусіднього смт Сергіївка. В його будинку співробітники міліції вилучили речові докази: кинуті грабіжниками пневматичний пістолет, маску і сумку з відібраними грошима. Поблизу знайшли два мопеди 21-річного і 29-річного нападників, жителів цього ж селища. Обоє затриманих працювали охоронцями на місцевому підприємстві.