Тігіпко зрозумів, як вчинити, раніше інших політиків і бізнесменів

17:23, 09 липня 2007
Суспільство
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І багато хто зрозуміє це до осені

Екс-керівник виборчого штабу Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах-2004, голова правління АКБ "Тас-Комерцбанк" Сергій ТІГІПКО заявляє, що не має наміру повертатися в політику.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він висловив переконання в тому, що в Україні треба займатися або політикою або бізнесом. С.ТІГІПКО зазначив, що він це зрозумів, можливо, швидше, ніж інші політики та бізнесмени.

Він прогнозує, що багато бізнесменів відмовляться від участі в парламентських виборах восени цього року. С.ТІГІПКО вважає, що політикою мають займатися професійні політики.

Як повідомляв УНІАН, С.ТІГІПКО, продав шведському Swedbank контрольні пакети акцій «Тас-Комерцбанку» і «Тас-Бізнесбанку», що належали йому, за 735 млн. дол. Він залишається на посаді голови правління «Тас-Комерцбанку” і, згідно з угодою про продаж, може одержати додаткову премію (максимально 250 млн. дол.) залежно від отриманих фінансових результатів банків впродовж подальших трьох років.

 

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