США можуть профінансувати інформаційну кампанію щодо НАТО в Україні, але...

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що інформаційна кампанія щодо НАТО буде ефективною, якщо спиратиметься на власні ресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час телемосту Київ-Вашингтон.

«Інформаційна кампанія буде тоді якісна, якщо це буде справді внутрішня кампанія, що здійснюється цією країною, а не кимось ззовні», - сказав він. Посол також вважає, що, якщо українці отримають відповіді на свої запитання щодо НАТО, то рівень підтримки Альянсу може зрости.

В свою чергу заступник державного секретаря США з питань Євразії Девід КРЕМЕР зазначив, що США можуть надати технічні рекомендації та навіть деяке фінансування. «Але, я думаю, що набагато краще, щоб це були ваші власні зусилля», - сказав він. «Думаю, що кампанія буде більш ефективною, якщо вона проводитиметься українськими зусиллями», - додав він.