США можуть профінансувати інформаційну кампанію щодо НАТО в Україні, але...
Пояснюють Посол і заступник держсекретаря США
|Посол США в Україні Вільям Тейлор
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час телемосту Київ-Вашингтон.
«Інформаційна кампанія буде тоді якісна, якщо це буде справді внутрішня кампанія, що здійснюється цією країною, а не кимось ззовні», - сказав він. Посол також вважає, що, якщо українці отримають відповіді на свої запитання щодо НАТО, то рівень підтримки Альянсу може зрости.
В свою чергу заступник державного секретаря США з питань Євразії Девід КРЕМЕР зазначив, що США можуть надати технічні рекомендації та навіть деяке фінансування. «Але, я думаю, що набагато краще, щоб це були ваші власні зусилля», - сказав він. «Думаю, що кампанія буде більш ефективною, якщо вона проводитиметься українськими зусиллями», - додав він.